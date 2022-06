Tes Logika: Ruang Apa yang Tidak Memiliki Dinding? Hanya 1 dari 10 Orang yang Berhasil Menjawab

PIKIRAN RAKYAT - Tes logika semakin banyak diikuti berbagai kalangan untuk mengisi waktu luang dan mengusir rasa bosan.

Tes logika kali ini berbentuk teka-teki yang berkaitan dengan ruang. Anda harus memecahkan teka-teki dengan tepat dan cepat.

Anda hanya diberi waktu 20 detik untuk memecahkan teka-teki dalam tes logika. Konon, hanya satu dari 10 orang yang berhasil menyelesaikannya.

Pada tes logika ini, tugas Anda adalah mencari jawaban dari pertanyaan berikut, seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Brainzilla pada Rabu, 1 Juni 2022.

Baca Juga: Di Depan KBRI Bern, Ridwan Kamil Ceritakan Perasaan dan Harapan Terkait Hilangnya Eril

Pertanyaan:

Ruang apa yang tidak memiliki dinding?

Memecahkan tes logika berbentuk teka-teki selalu menyenangkan. Selain itu, tes seperti ini akan mengasah otak dan nalar kritis Anda.

Sementara itu, agar bisa menjawab teka-teki, Anda harus menggunakan logika dan mencoba berpikir out of the box.

Pola pikir Anda tidak akan dibatasi di sini. Anda bisa berpikir dengan bebas dan mengkaji setiap kemungkinan yang bisa menjadi jawaban.