Info Lowongan Mei 2022: PT Bank Mandiri Taspen Membuka Posisi untuk Lulusan SMA Sederajat

PIKIRAN RAKYAT - Info lowongan kerja Mei 2022, PT Bank Mandiri Taspen mencari lulusan SMA sederajat.

PT. Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri dan PT. Taspen, perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bank Sinar Harapan Bali yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar mengawali kiprahnya sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali yang didirikan pada tanggal 23 Februari 1970, dan sedang membuka lowongan kerja.

Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja, Mei 2022, PT Bank Mandiri Taspen adalah Account Officer Pension, Customer Service, dan Teller.

Berikut persyaratan lowongan kerja PT Bank Mandiri Taspen sebagai Pension, Customer Service, dan Teller Mei 2022, dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam Bursa Kerja Depnaker.

1. Pria dan Wanita

2. Berdomisili di Manokwari

3. Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat (posisi no 3) dan D3/S1 semua jurusan (posisi no 1 dan 2)

4. Usia maksimal 30 tahun

5. Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama masa kontrak

6. Memiliki semangat kerja tinggi, memegang teguh nilai kejujuran

7. Fresh graduate dan berpengalaman

8. Good Looking

9. Tidak terlibat kegiatan/ keanggotaan organisasi partai/organisasi lain yang menimbulkan potensi konflik kepentingan

10. Sehat dan tidak buta warna, tidak terlibat transaksi dan penggunaan narkoba

11. Tidak terlibat dalam kasus hukum pidana dan pelanggaran kriminal

12. Berpengalaman di bidang marketing dan menguasai wilayah penempatan dan sekitarnya (posisi no 1)

13. Memiliki kendaraan sendiri (posisi no 1)

Berkas lamaran :

- Surat Lamaran

- Curriculum vitae

- Fotocopy Ijazah

- Fotocopy transkrip Nilai

- Fotocopy KTP

- Fotocopy KK

- Fotocopy SKCK

- Foto Berwarna 4×6 sebanyak 2 Lembar

- Foto berwarna Full Body (ukuran 3R)

- Fotocopy SIM C (posisi no 1)

- Sertifikat pelatihan/penghargaan (jika ada)

- Fotocopy sertifikat/kartu vaksin covid-19

- Surat pengalaman kerja (jika ada)