Tes Logika: Apa Isi Kotak yang Kosong? Mayoritas Orang Gagal Pecahkan Teka-teki Ini

PIKIRAN RAKYAT - Tes logika kali ini menampilkan teka-teki berbentuk angka yang familiar dalam kehidupan Anda.

Dalam tes logika berikut, terdapat angka 1 hingga 5 yang tertulis dalam kotak. Kemudian, ada satu kotak kosong di sana.

Tugas Anda dalam tes logika ini adalah menebak isi dari satu kotak yang kosong, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Fabiosa pada Rabu, 18 Mei 2022.

Perlu diketahui, mayoritas orang gagal memecahkan teka-teki dalam tes logika ini.

Baca Juga: Tes Logika: Tebak Pemilik Kucing dalam 5 Detik dan Buktikan Anda Cermat!

Mereka gagal karena mengira bahwa angka 6 yang ada dalam kotak kosong. Namun, hal itu salah besar.

Bukan angka 6 yang ada di sana sehingga Anda harus memikirkan jawaban lain.

Perlu diketahui, tes logika ini tidak membutuhkan Matematika sama sekali. Anda hanya perlu berpikir out of the box.

Guna membantu Anda memecahkan teka-teki ini, kami berikan sebuah petunjuk kecil yang bisa berguna.