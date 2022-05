Tes Logika: Punya Banyak Kunci tapi Tidak Bisa Digunakan untuk Membuka Pintu, Benda Apa Itu?

PIKIRAN RAKYAT - Tes logika tentang kunci akan membuktikan Anda pandai atau tidak.

Pasalnya, tes logika berikut menyajikan teka-teki menyenangkan berbentuk permainan kata-kata.

Dalam tes logika ini, Anda harus menjawab pertanyaan dalam waktu 20 detik, seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Mambee pada Selasa, 17 Mei 2022.

Baca Juga: Tes Logika: Tidak Patut Ditiru, Seorang Murid Prank Guru, Bisa Tebak Siapa Dia? Jawab dalam Waktu 15 Detik

Pertanyaan:

Apa yang memiliki banyak kunci tetapi tidak dapat membuka pintu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda harus berpikir kreatif dan out of the box. Di sini kepandaian Anda akan diuji.

Perlu digarisbawahi, kunci dalam pertanyaan ini tidak diartikan secara harfiah, namun terselubung.

Baca Juga: Tes Logika: Teka-teki Sebuah Kota Tanpa Orang-Orang, Bisa Temukan Lokasinya?

Pertanyaan dalam tes logika tersebut termasuk enigma. Enigma artinya teka-teki yang menggunakan bahasa alegoris dan metafora atau perumpamaan.