Tes Logika: Teka-teki Sebuah Kota Tanpa Orang-Orang, Bisa Temukan Lokasinya?

PIKIRAN RAKYAT - Tes logika kali ini menampilkan teka-teki menyenangkan yang berhubungan dengan kota.

Tes logika berikut akan menguji nalar kritis Anda dalam memecahkan teka-teki yang terkait dengan kota.

Pada tes logika ini, dikatakan bahwa ada kota besar, kota kecil, toko, dan jalan, namun tidak ada orang di sana.

Tugas Anda adalah menebak lokasi dengan ciri-ciri yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Mambee, pada Senin, 16 Mei 2022.

Apakah ada tempat seperti itu? Sekilas nampak tidak masuk akal, namun Anda harus berpikir out of the box di sini.

Anda berikan waktu 20 detik untuk memikirkan jawaban yang logis. Ayo keluarkan nalar kritis Anda!

Jika merasa kesulitan, Anda dapat meminta bantuan teman dan mengajaknya memecahkan teka-teki tes logika.