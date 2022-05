Daftar 10 Kata Bahasa Inggris Gaul Terbaru, Cheugy hingga Salty

PIKIRAN RAKYAT - Semakin canggih dunia internet, semakin banyak pula bahasa gaul terbaru yang digunakan khususnya oleh para remaja.

Bahasa gaul ini biasanya digunakan di berbagai media sosial, salah satunya TikTok dan Twitter.

Terdapat banyak bahasa Inggris gaul baru yang biasa digunakan belakangan ini, dari mulai cheugy hingga salty.

Berikut daftar sepuluh kata word slang atau bahasa gaul yang dirangkum sekelompok pakar bahasa Inggris, sebagaimana dikutip dari Wales Online:

1. Cheugy

Cara untuk melafalkannya adalah chew-gee, yang berarti ketinggalan zaman atau bisa diartikan tidak trendi.

penggunaan kata cheungy biasanya bersamaan dengan pembahasan seseorang yang berdandan terlalu nyentrik. Kata tersebut identik dengan sekelompok orang trendi di film-film tematik seperti The Office or Friends dan Girlboss.

Contoh penggunaannya: Do you still own a pair of skinny jeans? They’re so cheugy!

Artinya: Apakah Anda masih memiliki celana jin skinny? Ketinggalan jaman banget, deh!