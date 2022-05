Tes Logika: Pengasuh Mana yang merupakan Laki-Laki? Ayo Berpikir Out of the Box

PIKIRAN RAKYAT - Mari bermain tes logika tentang dua pengasuh di taman bermain!

Tes logika berikut menuntut Anda berpikir out of the box. Anda bisa berpikir sebebas mungkin.

Pada tes logika ini, terdapat dua pengasuh yang terlihat seperti perempuan. Pengasuh pertama sedang berdiri tegak.

Ia memakai kaus putih dan celana jeans. Sementara pengasuh kedua memakai dress berwarna ungu.

Ia sedang duduk di kursi taman. Seperti yang terlihat dalam gambar, kedua pengasuh sedang mengasuh anak-anak di taman bermain.

Meski terlihat seperti perempuan, salah satu di antara mereka adalah laki-laki, seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Mambee, pada Sabtu, 14 Mei 2022.

Bisakah Anda membedakan pengasuh mana yang laki-laki? Ayo berpikir out of the box.

Tes logika ini mungkin menimbulkan sedikit kesulitan karena kedua pengasuh memiliki rambut pirang panjang dan mengenakan pakaian wanita.