Info Lowongan Kerja BUMN Mei 2022: PT ASDP Indonesia Ferry Mencari Lulusan SMA Berpengalaman

PIKIRAN RAKYAT - Info lowongan kerja BUMN Mei 2022, PT ASDP Indonesia Ferry mencari lulusan SMA.

PT ASDP Indonesia Ferry merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang dan sedang membuka lowongan kerja April 2022.

Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja BUMN, Mei 2022, PT ASDP Indonesia Ferry adalah Juru Minyak.

Berikut persyaratan lowongan kerja BUMN PT ASDP Indonesia Ferry Mei 2022, sebagai Juru Minyak dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam Bursa Kerja Depnaker.

Syarat

- Surat lamaran bermaterai (Wajib mencantumkan email dan telp aktif)

- Ijazah SMA/Sederajat

- KTP Warga Negara Indonesia

- Akte kelahiran (usia maksimal 25 tahun per tanggal 30 Mei 2022)

- Pas foto 3×4 (3 lembar)

- Curriculum Vitae (CV)

- SKCK yang telah dilegalisir

- Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit atau Kepolisian

- Memiliki sertifikat MFA, CCM, SAT dan Ratings Forming Part Of a Engine Watch (RFP-E) atau Rating Able Seaferer Engine (RAS-E) sesuai Section A-III/4 STCW 2010

- Memiliki sertifikat BST, SCRB dan AFF (amandemen STCW 2010/revalidasi) dan dibuktikan dengan print out online yang masih berlaku 1 tahun terhitung tanggal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi

- Sertifikat Kesehatan dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran yang masih berlaku 1 tahun terhitung tanggal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi

- Buku pelaut yang masih berlaku 1 tahun terhitung tanggal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi.

Jika sesuai dengan persyaratan diatas maka kirimkan lamaran ke Rekrutmen Karyawan Laut PKWT Tingkat Rating ASDP Ternate 2022, pendaftaran paling lambat Sabtu, 14 Mei 2022.