17 Kata-Kata Selamat Idul Fitri dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Tak terasa setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa, kini umat muslim tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Hari Raya Idul Fitri tentunya sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim, pasalnya bagi sebagian orang momen tersebut dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga.

Di hari yang suci ini, ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan memberikan kata-kata ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri.

Anda bisa membagikan kata-kata Hari Raya Idul Fitri ke berbagai platform media sosial mulai dari WhatsAapp, Facebook hingga Instagram.

Baca Juga: Kisah Pemudik Pilih Lewat Jalur Puncak, Depok ke Sumedang Ditempuh dalam 6 Jam

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WishesMsg, berikut kumpulan kata-kata Hari Raya Idul Fitri dalam Bahasa Inggris dan terjemahnnya.

1. Saya berharap cinta, kemakmuran, dan kebahagiaan Idul Fitri selalu menyertai Anda.

I wish the love, prosperity, and happiness of Eid always be with you.

2. Pada kesempatan yang menggembirakan ini, terimalah keinginan tulus saya. Semoga Anda mendapatkan Idul Fitri yang bahagia dan damai.