Tentukan Energi Karirmu Bulan Ini, dengan Memilih Salah Satu Kartu Tarot Sesuai Intuisi

PIKIRAN RAKYAT - Memprediksi karir menurut kartu tarot mungkin bisa membantu Anda untuk memotivasi diri sendiri.

Prediksi kartu tarot terkait karir untuk bulan ini, bisa dipilih oleh Anda sesuai dengan intuisi yang dimiliki.

Ahli tarot, Pratiwi Ramatha memiliki 3 pile yang bisa Anda pilih sesuai dengan intuisi yang menarik diri Anda untuk memilih kartu tersebut.

Berikut penjelasan ahli tarot mengenai 3 pile yang terdapat kartu tarot yang dipilih oleh Anda untuk memprediksi karir di bulan ini, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Pikiran Rakyat, Kamis, 28 April 2022.

Baca Juga: Isi Pembicaraan Luhut dan Elon Musk, CEO Tesla Tertarik Bangun Pabrik Baterai Mobil Listrik di Indonesia?

1. Pile 1

Dalam pile 1 terdapat kartu tarot 3 of Cups, Knight of Wands, dan The Star.

3 of Cups: Energi karir kalian untuk 1 bulan kedepan, kalian akan reuni dengan orang-orang lama dan membawa kalian ke hal-hal yang baik di bidang karir kalian.

Knight of Wands: Kondisi Anda saat ini sedang semangat dalam mengejar karir, tak hanya itu banyak keyakinan yang Anda miliki dalam berkarir.