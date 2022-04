Info Loker Lowongan Kerja BUMN April 2022: PT Bulog Buka 10 Posisi untuk Lulusan D3 hingga S2

PIKIRAN RAKYAT - Lowongan kerja BUMN April 2022, PT Bulog (Persero) membuka posisi untuk lulusan D3 hingga S2.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras, yang saat ini membuka lowongan kerja BUMN April 2022, PT Bulog (Persero).

Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja BUMN April 2022, PT Bulog (Persero) yaitu:

Baca Juga: Info Loker Lowongan Kerja BUMN April 2022: PT KAI Buka 11 Posisi untuk Lulusan D3 hingga S1

1. Digitalisasi dan IT

2. Logistic/Supply Chain/Asset/GA

3. Legal and Compliance

4. Digitalisasi dan IT

5. Bisnis Niaga/Pemasaran

6. Keuangan

7. Engineering and Maintenance

8. SDM/HC

9. Pengembangan Usaha/R and D

10. Operasi/Produksi/Proyek



Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui fhcibumn.id simak persyaratannya.

Baca Juga: Info Loker Lowongan Kerja BUMN April 2022: PT PLN Buka Banyak Posisi untuk Lulusan D3

Persyaratan Umum:

1. 1. Warga Negara Indonesia