Info Lowongan Maret 2022: PT Pamapersada Nusantara Membuka Posisi untuk Lulusan D3

PIKIRAN RAKYAT - Info lowongan kerja Maret 2022, PT Pamapersada Nusantara mencari lulusan D3.
PT Pamapersada Nusantara sebuah perseroan, yang lebih dikenal dengan sebutan PAMA, merupakan anak perusahaan dari PT United Tractors Tbk., dan sedang membuka lowongan kerja.
Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja, Maret 2022, PT Pamapersada Nusantara adalah Recruitment Information System Officer.
Berikut persyaratan lowongan kerja PT Pamapersada Nusantara sebagai Recruitment Information System Officer, Maret 2022, dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam Bursa Kerja Depnaker.
Baca Juga: Info Loker Lowongan Kerja Maret 2022: PT Mandom Indonesia Tbk Buka Posisi untuk Lulusan S1
1. Pendidikan D3
2. Jurusan: Teknik Telekomunikasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer / Informatika, Teknik Elektro, Manajemen Informatika, Sistem Komputer (Teknik Komputer), Sistem Komputer (Teknik Komputer), Teknik Informatika
3. Umur Maksimal 27 tahun Memiliki Pengalaman di Cloud System/Database/Web Application/Mobile Application lebih diutamakan
4. Enterprise Application :C#, Dot Net, Dot Net Core, ASP, JAVA, Mobile Android, IOS, Multiplatform (Flutter /React Native)
Artikel Pilihan