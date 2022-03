Info Lowongan Kerja Maret 2022: PT Nutrifood Indonesia Buka 10 Posisi untuk Lulusan SMK hingga S1

PIKIRAN RAKYAT - Lowongan kerja (loker) Maret 2022, PT Nutrifood Indonesia membuka posisi untuk lulusan SMK hingga S1.

PT Nutrifood Indonesia adalah telah berkomitmen untuk menginspirasi dan menumbuhkan kehidupan yang sehat dan menyenangkan, baik secara fisik maupun mental, melalui merek kami yang khas dan premium: Tropicana Slim, NutriSari, WRP, L-Men, HiLo, dan W'dank, yang saat ini membuka lowongan kerja Maret 2022, PT Nutrifood Indonesia.

Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja Maret 2022, PT Nutrifood Indonesia yaitu:

1. Area Marketing

2. Distribution Development

3. Legal

4. IT Business Analyst

5. IT Business Intelligent Analyst.

6. IT Application Developer

7. IT Database Specialist

8. [FullTime] Production Operator

9. Administration

10. Teknisi.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui nutrifood.co.id berikut persyaratannya.

Persyaratan Umum:

1. Memiliki pendidikan SMK hingga S1