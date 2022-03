Info Loker Lowongan Kerja BUMN Maret 2022: PT Perkebunan Nusantara XII Buka Posisi untuk Lulusan S1

PIKIRAN RAKYAT - Lowongan kerja BUMN Maret 2022, PT Perkebunan Nusantara XII membuka posisi untuk lulusan S1.

PT Perkebunan Nusantara XII yang disebut PTPN XII adalah Perseroan Terbatas dengan komposisi kepemilikan sahamnya meliputi Negara 10% dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 90%, yang saat ini membuka lowongan kerja BUMN Maret 2022, PT Perkebunan Nusantara XII.

Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja BUMN Maret 2022, PT Perkebunan Nusantara XII yaitu Tenaga PKWT – Sub Bagian Legal Korporasi, Tenaga PKWT – Sub Bagian Sustainability dan QHSE, dan Tenaga PKWT – Programmer Sub Bagian TI.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Bursa Kerja Depnaker berikut persyaratannya.

Persyaratan Tenaga PKWT – Sub Bagian Legal Korporasi (kode: HKM):

1. Laki-laki/Perempuan, usia maksimal 26 tahun pada 1 Maret 2022

2. Pendidikan Sarjana Hukum, lulus dengan predikat cumlaude

3. Diutamakan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun pada bidang hukum