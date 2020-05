Lowongan Kerja PT Amerta Otsuka Indonesia Mei 2020, Buka 7 Posisi untuk Lulusan D3

PIKIRAN RAKYAT - Bagi para pencari kerja sudah saatnya untuk melamar pekerjaan dan mengembangkan karier.

PT Amerta Indah Otsuka membuka kesempatan kerja untuk 7 posisi bagi lulusan diploma.

PT Amerta Indah Otsuka adalah bagian dari Otsuka Parmaceutical Co., Ltd Jepang yang memiliki produk populer seperti Pocari Sweat, Soyjoy, ION WATER, dan Oronamin C.

Simak persyaratan untuk 7 posisi terbuka, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui website PT Amerta Indah Otsuka.

Marchandiser

Persyaratan :

1. Kandidat berusia maksimum 27 tahun.

2. Pendidikan minimum D3 dari jurusan apapun.