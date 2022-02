Info Loker Lowongan Kerja BUMN Februari 2022: PT Virama Karya Buka 12 Posisi untuk Lulusan S1 hingga S2

PIKIRAN RAKYAT - Simak lowongan kerja BUMN Februari 2022 untuk lulusan S1 hingga S2.

Lowongan kerja BUMN kali ini, PT Virama Karya (Persero) memberikan kesempatan Anda untuk berkarier.

PT Virama Karya (Persero) merupakan sebuah perusahaan konsultan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan spesialisasi pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen bidang transportasi jalan dan jembatan serta bidang teknik sipil lainnya.

Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja BUMN Februari 2022, PT Virama Karya (Persero) di antaranya.

Baca Juga: Bongkar Soal Video Asusila Kalina Oktaranny dan Ricky W Mirza, Uya Kuya Panggil Saksi Mata?

1. Staf Organizational Development (Kode Posisi: OGD)

2. Staf Payroll and Benefit (Kode Posisi: PAB)

3. IT Infrastructure (Kode Posisi: ITI)

4. IT Mobile Developer (Kode Posisi: ITM)

5. Office Manager (Kode Posisi: OMR)

6. Staf Humas (Kode Posisi:HUM)

7. Staf Content Media Officer (Kode Posisi: CMO)

8. Staf Sistem Manajemen (Kode Posisi: SMM)

9. Staf Teknik (Kode Posisi: TEK)

10. Staf Satuan Pengawas Internal (Kode Posisi: SPI)

11. Staf Teknik (Kode Posisi: SAR)

12. Staf Manajemen Risiko (Kode Posisi: MRI).

Baca Juga: Raffi Ahmad Balas Dendam ke Nagita Slavina, Tak Tanggung-tanggung Belikan Kado Mobil Rp24 M