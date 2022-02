Mau Keren Pake Tote Bag Elizabeth sambil Ngemil Zanana Chips Gratis? Begini Cara Dapatkannya!

PIKIRAN RAKYAT - Buat kamu yang mau give away dari Pikiran Rakyat jangan lewatkan event yang satu ini.

Give away kali ini spesial karena merupakan hasil kolaborasi dari Elizabeth Zanana Chips dan Pikiran Rakyat.

Hadiahnya pun bukan sembarangam, hadiah bakal dipersembahkan Elizabeth Zanana Chips dan Pikiran Rakyat.

Namun sebelum dapat hadiahnya, tahukah kamu tentang brand-brand ternama di atas yang bakal kasih kamu give away? Cek this out!

Zanana Chips adalah pionir keripik pisang kekinian asal kota Bandung yang eksis sejak tahun 2013 hingga menjadi keripik pisang paling laris yang banyak di konsumsi di lebih dari 80 kota di Indonesia dan mancanegara

Ide bisnis mereka ternyata terinpsirasi dari Keripik Pisang Khas Lampung yang pada saat itu menjadi salah satu camilan favorit sang fouder, Gazan Azka.

Dengan strategi endorsement melalui instagram pada saat itu, Zanana berhasil viral hingga akhirnya terdaftar 500 reseller di 60 kota se Indonesia

Sampai tahun 2020, konsumen loyal Zanana sudah tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei, China, Korea, dan masih banyak lagi.