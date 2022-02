7 Kata-kata Valentine dalam Bahasa Inggris Paling Romantis, Bisa Dijadikan Caption di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Simak kumpulan kata-kata Valentine dalam Bahasa Inggris.

Ucapan selamat atau kata-kata Valentine ini bisa dibagikan pada pasangan hingga media sosial.

Hari Valentine ini setiap tahunya diperingati pada 14 Februari.

Hari kasih sayang ini bisa menjadi momen spesial untukmu dan pasangan dengan memberikan hadiah hingga ucapan paling romantis.

Sebagian orang kerap merayakan Hari Valentine dengan memberikan hadiah bunga, cokelat, atau bahkan makan malam bersama pasangan.

Buat kamu yang masih mencari inspirasi ucapan selamat atau kata-kat Valentine, artikel ini cocok kamu bahas hingga akhir.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Country Living, berikut kumpulan kata-kata romantis Valentine dalam Bahasa Inggris.

1. "I don't go by the rule book. I lead from the heart, not the head." - Putri Diana

Artinya: "Aku tidak mengikuti aturan yang tercantum dalam buku. Aku memimpin dari hati, bukan dari kepala."