15 Ucapan Hari Valentine 14 Februari Bahasa Inggris dan Terjemahan, Cocok untuk Status Whatsapp hingga FB

PIKIRAN RAKYAT - Ucapan romantis di hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari, tentunya akan memeriahkan hari kasih sayang.

Ucapan hari Valentine 14 Februari dalam Bahasa Inggris mungkin akan lebih romantis jika diberikan kepada pasangan atau temanmu dan dijadikan status Facebook, WhatsApp hingga Instagram.

Berikut kumpulan ucapan hari Valentine 14 Februari Bahasa Inggris dan terjemahan yang bisa dijadikan status media sosial, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Good Housekeeping.

1. Happy Valentine’s Day to my beautiful women

Selamat Hari Valentine untuk wanita cantikku

2. Every love story is beautiful, but ours is my favorite

Setiap kisah cinta itu indah, tapi kisah cinta kita adalah favoritku

3. You are my greatest adventure

Kamu adalah petualangan terbesarku

4. Still crushing on you since the moment we met

Masih naksir kamu sejak pertama kita ketemu sampai saat ini

5. The best things in life are better with you

Hal terbaik dalam hidup lebih baik bersamamu

6. Life is better when we're going through it together

Hidup lebih baik saat kita menjalaninya bersama