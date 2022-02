10 Ucapan Hari Valentine Bahasa Inggris, Bisa Buat Pasangan Jatuh Cinta Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Perayaan Hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari 2022 tinggal beberapa hari lagi. Karena itu, jangan sampai melewatkan momen ini bersama pasangan.

Pasalnya, Hari Valentine merupakan salah satu hari spesial yang identik dengan Hari Kasih Sayang.

Dengan mengirimkan ucapan Hari Valentine kepada pasangan mungkin bisa menjadi salah satu bukti kasih sayang.

Apalagi jika menggunakan bahasa Inggris untuk menambah kesan romantis.

Berikut ini 10 ucapan Hari Valentine romantis dalam bahasa Inggris buat pasangan, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YourTango.

1. "A day without you in my life should never come and even if it does, let that be the last day of my life. Happy Valentine's Day!" — Unknown

2. "You're not just my friend, you're my love. You're not just my love, you're my heart. You're not just my heart, you're my life. You're not just my life, you're my everything." — Unknown

3. "You rose into my life like a promised sunrise, brightening my days with the light in your eyes. I've never been so strong. Now I'm where I belong." — Maya Angelou