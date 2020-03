Label Mode Asal Denmark Luncurkan Kompetisi Kreatif Global di Tengah Pandemi Corona

PIKIRAN RAKYAT - Selama periode meresahkan yang disebabkan oleh virus corona ini, banyak anak muda kreatif di seluruh dunia telah mempraktikkan social distancing.

Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan karya-karya menarik dan membagikannya melalui media sosial.

Menariknya, label mode Denmark, Ganni telah mengumumkan akan adanya kompetisi kreatif global yang bertajuk 'Home is Where The Heart is'.

Melalui kompetisi kreatif global ini, Ganni berada di garis depan sebagai bentuk semangat kreatifitas yang memberikan energi di tengah pandemi virus corona.

"Kita bersama-sama menghadapi hal ini, meskipun harus terpisah dari rumah. Ini adalah cara saya untuk menjangkau komunitas dan semoga menginspirasi kreativitas positif dan persatuan dalam komunitas kami. Saya tidak sabar untuk melihat hasilnya," kata Reffstrup yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Bustle.

Ganni mengajak semua orang yang merasa memiliki entitas kreatif untuk menantang dirinya sendiri dengan membuat karya seni terkait dengan tema yang sudah ditentukan.

Aturannya cukup sederhana, peserta hanya diperbolehkan mengirim satu atau dua karya seni yang belum pernah diterbitkan sebelumnya.