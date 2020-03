QuarantineChallenge Buat Kreasi Nail Art, Bikin Tampilan Kuku Tetap Cantik dengan Penuh Kreasi

PIKIRAN RAKYAT - Masa karantina menjadi sangat menantang bagi semua sektor, baik itu yang mendapat kesempatan bekerja dari rumah atau pun tetap diharuskan bekerja ke kantor.

Baru-baru ini media sosial ramai dengan challenge atau tantangan mengenai hal apapun, dari work out from home hingga until tomorrow.

Untuk menemani masa karantina ini, salah satunya terdapat tantangan untuk mencoba nail art sendiri di rumah.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Boldsky. Intip beberapa variasi empat desain nail art dasar yang bisa dikreasikan lebih menarik lagi untuk mengikuti #quarantinechallenge.

Manikur Prancis Neon

Manikur ini merupakan salah satu manikur yang sederhana. Sobat Belia hanya membutuhkan kutek dengan warna nude dan oranye neon.