4 Kesalahan yang Membuat Kecantikan Jadi Luntur

PIKIRAN RAKYAT- Kesalahan dalam perawatan wajah yang membuat Sobat Belia terlihat lebih tua dari umurnya, mungkin sangat mengganggu.

Terlebih jika kecantikan yang dimiliki menjadi luntur, yang seharusnya Sobat Belia dapat mempertahankannya.

Oleh karena itu kita perlu berhati-hati ketika merawat kulit wajah, agar tidak keliru.

Baca Juga: Wabah Virus Corona di Inggris, Ratu Elizabeth II Mengungsi dari Istana Buckingham

Simak 4 kesalahan yang membuat kecantikan menjadi luntur, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Allwomenstalk.

loading...

1. Eksperimen Produk

Ketika bereksperimen dengan produk kecantikan mulai dari makeup hingga perawatan kulit memang tidak disarankan.

Karena ini dapat merusak kulit dan membuat kulit menjadi kering dan kusam.

Baca Juga: Billie Eilish Tunda Konser Where Do We Go karena Wabah Virus Corona