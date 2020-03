Intip Kecantikan Liu Yifei Kenakan Gaun Emas bak Putri di Primer Film Mulan

PIKIRAN RAKYAT - Untuk para penggemar Disney pasti sudah mengetahui bahwa Mulan akan ditayangkan dalam film layar lebar.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Vogue, Selasa 10 Maret 2020, dunia perfilman Hollywood kembali merilis film live-action garapan Disney yaitu Mulan.



Seperti halnya film The Lion King dan The Little Mermaid, Disney terus memperbarui melalui remake live-action.

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Corona, Pemain Persib Bandung Diimbau Kurangi Kontak Fisik

Film Mulan berisikan kisah seorang prajurit perempuan bernama Mulan yang berani bertarung dengan para musuhnya.

loading...

Sosok Mulan ini diperankan oleh bintang film Liu Yifei yang merupakan artis sekaligus model asal Tiongkok.

Liu Yifei sudah menjadi selebritis penting di Asia. Selain paras yang cantik, Liu Yifei juga memiliki kemampuan akting yang sangat memukau.

Baca Juga: Pekerjakan Puluhan Karyawan di Rumahnya, Raffi Ahmad Mengaku Habiskan Lebih dari Rp 100 Juta untuk Gaji

Pada saat primer film Mulan, perempuan yang memiliki nama Inggris Crystal Liu ini tampil dengan sangat cantik mengenakan gaun emas yang berkilau.