Memperingati Hari Perempuan Internasional, Simak 5 Rekomendasi Buku dengan Tema Perempuan

PIKIRAN RAKYAT - Hari Perempuan Internasional akan jatuh tepat pada Minggu, 8 Maret 2020 ini.

Guna memperingati Hari Perempuan Internasional, bisa dengan membaca beberapa buku mengenai sejarah perjuangan wanita secara global.

Judul-judul buku ini tidak hanya memetakan sejarah wanita saja, tetapi mengeksplorasi bagaiamana wanita modern mulai mengambil obornya.

Baca Juga: VIDEO: Ironis, Petinggi Dinas Kesehatan Suruh Publik Hindari Sentuh Wajah karena Virus Corona, Malah Jilat Jarinya Sendiri Usai Beri Instruksi

Dilihat dari taktik militan Suffragette hingga pemenjaraan wanita Irlandia dan gerakan politik di India, Sobat Belia akan melihat cerita pada zaman dimana kemarahanan wanita menjadi tindakan nyata.

loading...

Kisah-kisah kontemporer tentang kebijaksanaan, mengenai pertempuran kelompok Rusia Pussy Riot dan March 2017 sudah berhasil memecahkan rekor.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Bustle, ada beberapa rekomendasi bacaan untuk menemani akhir pekan dengan tema perempuan dalam menyambut Hari Perempuan Internasional.

Baca Juga: Menpora Gelar Sosialisasi Soal Virus Corona Kepada Atlet dan Ofisial Cabang Olahraga

Good and Mad : The Revolutionary Power of Women's Anger - Rebecca Traister