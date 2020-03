4 Tips Cinta Abad Pertengahan, dari Cara Mengobrol, Move On Sekaligus Melupakan Patah Hati

PIKIRAN RAKYAT - Kini, terdapat banyak referensi yang baik saat ingin menjalani sebuah hubungan bagi sebuah pasangan.

Tak jarang bermacam tips tersebut juga mampu menjadi solusi bila hubungan tengah menghadapi sebuah konflik. Sehingga banyak pula para pasangan lalu mempraktikan tips-tips yang telah telah dibaca sebelumnya.

Elizabeth Archibald, seorang pengajar di Peabody Institute of The John Hopkins University mengumpulkan semua tips mengenai percintaan yang populer pada masa lampau dari berbagai sumber.

Baca Juga: LIB Naikan Susidi Klub Liga 2 Indonesia 2020, Dirut: Naik 15-20%, Signifikan untuk Operasional Klub

Sumber tersebut juga ia tulis dalam bukunya berjusul Ask the Past: Pertinent and Impertinent Advice from Yesreryear.

loading...

Berdasarkan bukunya, berikut adalah beberapa tips cinta menarik yang populer pada zaman dahulu di seluruh dunia.

1. Cara mengobrol dengan wanita (tahun 1180).

Baca Juga: Diteror Kelompok Kriminal Bersenjata, 800 Warga dari Pegunungan Timika Papua Dievakuasi ke Wilayah Transmigrasi

Begitu sudah tertarik dengan orang tertentu, biasanya timbul perasaan ingin mengobrol.