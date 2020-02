Petunjuk Penggunaan Kata Sambung In, On, dan At untuk Keterangan Tempat dalam Bahasa Inggris

PIKIRAN RAKYAT- Penggunaan kata dalam Bahasa Inggris memang perlu dipelajari agar makna kata dalam kalimat tepat.

Baik dari penulisan dalam Bahasa Inggris maupun pengucapannya harus diperhatikan.

Ketika Sobat Belia berada dalam sebuah perkenalan dengan menggunakan Bahasa Inggris atau penulisan, Sobat Belia pasti akan menyebutkan tempat tinggal.

Baca Juga: Bercermin dari Kematian Ashraf Sinclair, Melly Goeslaw: Itu Peringatan untuk Aku

Keterangan tempat dalam Bahasa Inggris yaitu Live. Mungkin sebagian orang masih sedikit bingung dengan kata sambung yang pas untuk menunjukkan suatu tempat.

Biasanya ada 3 komposisi yang digunakan dengan kata Live ini, yaitu In, On, dan At.

Simak penyambung kata yang tepat dan contohnya untuk penggunaan kata Live, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun TikTok @zeniuseducation.

Baca Juga: Cegah Semakin Maraknya Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang Banten, Dinsos Imbau Masyarakat Tak Beri Uang

1. "In"

"In" ini digunakan lebih umum untuk kota atau negara.