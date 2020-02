5 Trik Terlihat Lebih Modis dan Fashionable

PIKIRAN RAKYAT - Bagi sebagian orang menjadi stylish dan modis 'in the know' adalah hal yang biasa.

Mereka ini merupakan orang-orang yang selalu tahu apa yang harus dipakai dan bagaimana cara menjadi lebih menarik.

Sobat Belia akan menemukan beberapa hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Hanya beberapa cara bisa diambil dari sisi gaya untuk membantu secara alami menjadi sedikit lebih maju.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com pada laman Your Tango, ada beberapa trik agar terlihat modis dan penuh gaya saat memilih pakaian yang dapat membantu dalam belajar cara menjadi lebih menarik dan trendi.

1. Tahu gaya dan seleranya sendiri.

Salah satu pelajaran yang penting untuk dipelajari mengenai gaya, yaitu menjadi diri sendiri.

Menyalin atau meniru gaya orang lain tidak akan sepenuhnya berhasil.

