Percaya Diri Ngobrol dengan Bule, Kenali Bahasa Inggris dari Tumben, Pantesan, dan Dasar

PIKIRAN RAKYAT- Ketika Sobat Belia berbicara bahasa Inggris pastinya akan berbeda kosakatanya dengan bahasa Indonesia.

Terutama bahasa sehari-hari yang sering digunakan Sobat Belia terkadang bingung untuk mengubahnya ke dalam bahasa Inggris.

Seperti kata tumben, pantesan, dan dasar. Kata yang sering digunakan ini jika dimasukan di dalam bahasa Inggris mungkin sedikit berbeda.

Baca Juga: Ma'ruf Amin: Kewarganegaraan Eks ISIS Otomatis Hilang

Simak Bahasa Inggrisnya "tumben, pantesan, dan dasar" jika diaplikasikan pada bahasa Inggris, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun TikTok @gurukumrd.

1. Tumben = That's Not Like You atau What A Concindence

Contoh Indonesia: "Tumben kamu sudah sampai biasanya kamu ngaret."

Baca Juga: Revitaslisasi Luar Monas Lepas Pengawasan Dewan, DPRD Jakarta Serius Soroti Interior Sisi agar Nilai Sejarah Tak Hilang

Inggris : "You're here! that's not like you, you're usually late."