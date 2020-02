4 Tips Cinta dari Pertengahan Abad, Salah Satunya Cara Move On dari Mantan

PIKIRAN RAKYAT - Dengan Zaman yang lebih modern, mungkin banyak informasi segala macam trik dan tips di media online mengenai permasalahan percintaan.

Bukan hanya dibaca tapi terkadang banyak anak muda juga yang mempraktikkan tips tersebut dalam kehidupannya.

Namun, perlu kamu ketahui, ternyata pembicaraan tentang cinta sudah dilakukan sejak ratusan abad yang lalu.

Seorang pengajar di Peabody Institute of The John Hopkins University, Elizabeth Archibald mengumpulkan semua tips percintaan yang populer di masa lalu.

Ia menuliskannya di dalam buku yang ia tulis berjudul 'Ask The Past; Pertinent dan Impertinenr Advice from Yestertear.'

Berdasarkan bukunya tersebut, berikut adalah 4 tips cinta yang menarik dan populer pada zamannya.

1. Cara Mengobrol dengan Wanita pada tahun 1180.