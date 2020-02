Natalie Portman Kenakan Mantel Bertuliskan Nama-nama Sutradara Perempuan yang Tak Masuk Nominasi Piala Oscar

PIKIRAN RAKYAT - Bintang Hollywood, Natalie Portman menghadiri malam penghargaan Academy Awards atau Piala Oscar 2020.

Perayaan bergengsi ini diadakan di Dolby Theatre di Hollywood, California, pada Minggu malam.

Natalie Portman yang pernah memenangkan Academy Awards dalam kategori aktris terbaik, untuk film Black Swan pada tahun 2010.

Natalie hadir di karpet merah mengenakan gaun dan jubah Dior yang khusus dibuat untuk Oscar 2020.

Pada salah satu sisi jubahnya, terdapat nama-nama terakhir dari delapan wanita yang menyutradarai film pada tahun 2019 lalu.

Terdaftar nama Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell), Greta Gerwig (Little Women), Mati Diop (Atlantics), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood).

Melina Matsoukas (Queen and Slim), Alma Har'el (Honeyboy), dan Celine Sciamma (Potrait of a Lady on Fire).

