Informasi Beasiswa Penuh untuk Kuliah Diploma, S1 dan S2 di Brunei Darussalam

???? [FULL SCHOLARSHIP] BEASISWA BRUNEI DARUSSALAM 2020 UNTUK KULIAH DIPLOMA, S1, DAN S2⁣ ⁣ Kabar baik bagi kamu yang sudah menunggu-nunggu! Beasiswa Pemerintah Brunei Darussalam Tahun 2020 atau BRUNEI DARUSSALAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP (BDGS) kembali dibuka! Program beasiswa penuh bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah Diploma, S1, dan S2 pada universitas yang ada di Brunei Darussalam.⁣ ⁣ ???? CAKUPAN BEASISWA:⁣ 1. Gratis biaya kuliah hingga selesai masa kuliah 2. Tiket pesawat PP Indonesia – Brunei Darussalam ⁣ 3. Tunjangan senilai BND0.00 (± Rp 5juta) setiap bulan⁣ 4. Tunjangan uang makan senilai BND0.00 (± Rp 1,5juta) setiap bulan⁣ 5. Tunjangan buku senilai BND0.00 (± Rp 6,1juta) setiap tahun⁣ 6. Akomodasi/tempat tinggal di asrama kampus⁣ 7. Tunjangan bagasi bagi penerima beasiswa yang telah menyelesaikan masa perkuliahan, maksimum senilai BND0.00 (± Rp 2,5juta)⁣ 8. Asuransi komprehensif⁣ ⁣ ???? PILIHAN UNIVERSITAS:⁣ 1. Universiti Brunei Darussalam (UBD)⁣ 2. Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)⁣ 3. Universiti Teknologi Brunei (UTB)⁣ 4. Politeknik Brunei (PB)⁣ ⁣ Berbagai pilihan program studi tersedia dalam program ini.⁣ ⁣ ???? PERSYARATAN:⁣ 1. Untuk program Diploma & S1 usia antara 18 s/d 25 tahun. Untuk program S2 usia max. 35 tahun per tanggal 31 Juli 2020.⁣ 2. Telah mendapatkan nominasi dari pemerintah negara setempat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta/Kementerian Luar Negeri RI/ Kementerian Sekretariat Negara/Dinas Pendidikan di wilayah Kota/Kabupaten tempat tinggal asal).⁣ 3. Pelamar memenuhi persyaratan dari universitas dan program studi yang dituju (lihat pada link di bawah).⁣ ⁣ Informasi selengkapnya, cara mendaftar, serta kontak yang dapat dihubungi bisa dibuka pada link berikut:⁣ ???? bit.ly/bdgs2020 ????(ketik link di browser smartphone atau buka website indbeasiswa. com) ⁣ ⁣ DEADLINE: 14 FEBRUARI 2020