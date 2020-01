5 Playlist Penting Pasca Putus Cinta yang Wajib Diputar untuk Lupakan Mantan

PIKIRAN RAKYAT - Putus cinta dan patah hati terasa begitu menyedihkan bagi beberapa orang.

Patah hati merupakan hal yang terburuk, meski kebenarannya memang menyakitkan.

Ketika patah hati, prefontal cortex menjadi tidak berfungsi untuk menganalisis informasi secara objektif.

Tambahkan lagu-lagu ini ke dalam daftar putar kamu untuk dapat beradaptasi dengan kondisi menyedihkan ini.

Lambat laun, otak kita dapat menyesuaikan diri dan tahu bagaimana cara menghadapinya seperti daftar lagu berikut yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman Swoon.

1. "Thank U, Next" dari Ariana Grande

I've got so much love

Got so much patience

I've learned from the pain

I turned out amazing

2. "Forget You" dari CeeLo Green