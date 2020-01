Kenali 4 Tanda Lawan Bicara Merasa Kurang Nyaman saat Berada di Dekatmu

PIKIRAN RAKYAT - Mungkin sulit untuk memprediksi situasi atau topik pembicaraan mana yang akan membuat orang lain merasa aneh bahkan canggung ketika bersama kita.

Bila dapat memperhatikannya dengan baik, sebenarnya bahasa tubuh dapat memperlancar interaksi sosial dengan orang lain agar Sobat Belia dapat memahami apa yang lawan bicara rasakan, termasuk bahasa non verbal.

Ditambah, hal itu dapat menghindari kesalahan tertentu yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman sejak awal.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman Bustle, bahwa salah satu kesalahan umum yang dilakukan seseorang adalah berbicara terlalu keras, terutama bila sedang menceritakan hal yang termasuk pribadi atau memalukan di ruang publik.

Senada dengan hal tersebut, seorang pakar bahasa tubuh sekaligus The Art of The Body Talk bernama Maryann Karinch mengatakan bila menyerang 'sesuatu pribadi' seseorang termasuk hal yang akan membuat mereka tidak nyaman, terutama bila tidak terlalu dekat.

Simak sederet hal lainnya di bawah ini yang dapat membuat orang lain merasa kurang nyaman berada di sekitarmu.

1. Lawan bicara tersentak atau meringis