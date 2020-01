5 Outfit Zendaya yang Terlihat Elegan saat Menggunakan Long Coat

PIKIRAN RAKYAT - Long coat mungkin jarang digunakan di Indonesia, bentuk long coat terlihat seperti blazer yang panjang.

Perpaduan outfit dengan long coat ini memang sangat elegan jika digunakan ditempat yang sesuai dan cuaca sesuai.

Long coat biasanya digunakan pada malam hari atau acara resmi dan pada cuaca dingin.

Tetapi artis cantik Zendaya pemeran wanita di film Spiderman Come Home dan Spiderman Far From Home ini sering menggunakan long coat.

Dengan tubuhnya yang memiliki tinggi 178cm Zendaya terlihat anggun dan cantik menggunakan long coat.

Berikut 5 potert Zendaya saat menggunakan long coat.

1. Long coat dengan motif kotak-kotak kuning ini sangat cocok untuk kulit Zendaya yang berwarna ten ini.