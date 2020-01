Yuk, Percantik Penampilan Diri Sambut 2020 dengan Promo dari Traveloka Xperience!

PIKIRAN RAKYAT - Tahun baru selalu identik dengan daftar resolusi dan harapan yang ingin dicapai dalam setahun ke depan. Selain membuat daftar harapan, sebagian orang juga berniat untuk merubah penampilan.

Kamu termasuk salah satu dari orang yang ingin menyambut tahun baru dengan penampilan beda? Beruntunglah kamu yang tinggal di Bandung dan sekitarnya karena ada diskon 50% dari Traveloka Xperience untuk produk Traveloka Xperience di kawasan Jawa.

Khusus untuk hari ini, ada 6 salon kecantikan dan klinik perawatan yang bisa kamu kunjungi dan mendapatkan diskon 50% yaitu:

In Perfection Klinik Estetika

In Perfection Klinik Estetika menyediakan rangkaian perawatan wajah dan tubuh yang sebagian prosedurnya menggunakan teknologi terkini dengan bantuan para terapis profesional di bidangnya. DOK. In Perfection Klinik Estetika via Traveloka.com