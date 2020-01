Mengenal Fashion yang Terbuat dari Limbah Industri Tahu dan Kedelai

PIKIRAN RAKYAT - Sobat Belia tahu tidak kalau ada tekstil yang terbuat dari batang pisang atau sisa makanan lainnya?

Beberapa indvidu visioner telah berhasil dalam menciptakan inovasi yang luar biasa di dunia bahan mode berkelanjutan loh.

Carmen Hijosa, pendiri Pinatex telah menciptakan kulit dari daun nanas, salah satunya.

Baca Juga: Crowne Plaza Bandung Hadirkan 2 Tema All You Can Eat yang Berbeda di Setiap Minggu

Label Dhuri, kain-kainnya terbuat dari sisa-sisa industri kedelai, susu, jagung, pisang, dan kulit jeruk.

Tetapi mengapa fokus bergeser?

Mari simak, dikutip oleh tim Pikiran-Rakyat.com melalui laman Vogue.com berikut ini.

Di satu sisi, industri pakaian dapat mencemari udara dan lautan.

Baca Juga: Bupati Bekasi Ungkap Penyebab Banjir Besar yang Melanda 14 Kecamatan Sekaligus