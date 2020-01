Kembali Bersekolah, Simak 13 Kata Bahasa Inggris Berikut yang Buat Kamu Terlihat Keren

PIKIRAN RAKYAT - Jago Bahasa Inggris adalah hal yang paling didambakan hampir setiap pelajar.

Selain dapat memperkaya pengetahuan mengenai bahasa orang lain, Bahasa Inggris juga lazimnya dapat mengantarkan para pelajar menuju peluang yang lebih besar terutama dalam hal pendidikan dan karier.

Sementara itu, jago Bahasa Inggris bukanlah perkara yang sulit. Mulai dari percakapan kecil dengan kata-kata sederhana bisa menjadi langkah awal yang nantinya memiliki efek cukup besar.

Percakapan dalam dunia remaja masa kini pun tidak terlepas dari beberapa kata Bahasa Inggris yang akhirnya menjadi lazim digunakan.

Simak 13 kata berikut ini yang sering diucapkan dalam Bahasa Inggris sehingga dapat membuat Sobat Belia terbiasa dan semakin terlihat keren.

Hang on / hold on / wait a minute / just a minute

Kata tersebut diucapkan bila ingin membuat seseorang menunggu apa yang sedang kamu kerjakan. Arti kata-kata tersebut yaitu tunggu sebentar.

