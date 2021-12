Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember 2021 versi Bahasa Inggris Singkat dan Penuh Makna

PIKIRAN RAKYAT - Tanggal 22 Desember identik dengan perayaan Hari Ibu di Indonesia.

Makna dari perayaan ini, seluruh keluarga diharapkan bisa lebih menunjukkan kasih pada seorang ibu yang telah melahirkan kita di dunia ini.

Mungkin terdengar sepele, tetapi mengucapkan selamat Hari ibu kepada ibunda tercinta bisa membuatnya terharu dan bahagia.

Selain mengucapkan selamat Hari Ibu dalam bahasa Indonesia, Anda juga bisa menyampaikannya dalam bahasa Inggris.

Baca Juga: Sorot Baliho Puan Maharani di Jalur Pengungsian Erupsi Semeru, Perekam: Jujur Ini Menyakitkan Hati

Berikut pilihan 25 ucapan selamat Hari Ibu dalam bahasa Inggris dan artinya:

1. It's not easy being a mother. If it were easy, fathers would do it. Happy Mother's Day!

"Tidak mudah menjadi seorang ibu. Jika mudah maka ayah akan melakukannya. Selamat Hari Ibu!"

2. Happy Mothers Day! Thank you for everything you’ve done for us.