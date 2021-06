Lowongan Kerja Juni 2021: Astra Financial Cari Lulusan S1 hingga S2

PIKIRAN RAKYAT - Lowongan kerja Juni 2021, Astra Financial membuka kesempatan untuk lulusan S1 hingga S2.

Astra Financial adalah merek dari divisi layanan keuangan PT Astra International Tbk. Astra Financial adalah satu dari tujuh lini bisnis Astra, disamping Otomotif, Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi dan Energi, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik, Teknologi Informasi, dan Properti, yang saat ini membuka lowongan kerja Juni 2021, Astra Financial.

Posisi yang dibutuhkan untuk lowongan kerja Juni 2021, Astra Financial yaitu sebagai Management Trainee.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Bursa Kerja Depnaker simak gambaran pekerjaan dan persyaratannya.

Baca Juga: Bukan Ashanty, Atta Kaget Krisdayanti Bisa Jadi Orang Terdepan untuk Aurel: Mimi Bawa Kasih Sayang

Gambaran Pekerjaan Management Trainee:

Program ini dirancang untuk mengembangkan Future Leader dengan memberikan pengetahuan tentang proses bisnis Astra Financial selama kurang lebih 7 bulan, yang terdiri dari In Class dan On The Job Training. Anda akan ditempatkan di berbagai fungsi di Unit Bisnis Astra Financial.

Persyaratan:

1. Sarjana/Magister dari Universitas Lokal/Luar Negeri, IPK minimal 3.00;