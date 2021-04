Pernah Masuk New York Fashion Week, Tas Mewah Berbentuk Kursi Lipat Dibanderol Rp12 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Tas dengan berbagai model yang unik biasanya memang dibanderol dengan harga yang cukup tinggi.

Terlebih jika tas tersebut didesain oleh desainer terkenal atau diproduksi secara terbatas.

Baru-baru ini, netizen dikejutkan oleh kemunculan sebuah model tas unik dengan harga yang begitu fantastis, yakni sebesar 895 dolar AS atau sekitar Rp12,9 juta.

Tas itu sangat unik karena berbentuk kursi lipat mini yang biasa digunakan di ruang kelas bimbingan belajar (bimbel) hingga undangan pernikahan.

Seorang pengguna Twitter, Lexi Brown membagikan gambar tas bertajuk 'Pave Chair Bag' yang dihiasi kristal dari Nordstrom tersebut.

“A hobby of mine is finding ridiculous items for sale at Nordstrom’s. This might be my best find yet (Hobi saya adalah menemukan barang-barang aneh yang dijual di Nordstrom. Ini mungkin hal terbaik yang pernah kutemukan),” cuit @lexilafleur.

Unggahan tas berbentuk kursi lipat.

Menurut deskripsi produk di situs web tersebut, pemilik tas kursi lipat ini tidak dapat membawa apa pun di dalam tas.