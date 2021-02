15 Ucapan Hari Valentine 2021 Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Cocok untuk Status WhatsApp

PIKIRAN RAKYAT - Hari Valentine 2021 dirayakan pada 14 Februari 2021.

Di Hari Valentine 2021 tentunya tidak lengkap jika tidak memberikan ucapan kasih sayang kepada orang tersayang.

Berikut kumpulan ucapan Hari Valentine yang bisa dijadikan status WhatsApp hingga diberikan pada orang tersayang, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Good Housekeeping.

1. I only have heart eyes for you.

Aku hanya punya mata hati untukmu.

2. Every love story is beautiful, but ours is my favorite.

Setiap kisah cinta itu indah, tapi kisah cinta kita adalah favoritku.

