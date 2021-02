10 Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris, Cocok untuk Pasangan

PIKIRAN RAKYAT - Hari Valentine atau hari kasih sayang selalu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 14 Februari.

Hari Valentine tentunya akan menjadi momen penuh kasih sayang terlebih untuk pasangan.

Di Hari Valentine, setiap pasangan biasanya akan memberikan hadiah atau ucapan yang romantis kepada pasangannya.

Berikut 10 ucapan romantis di Hari Valentine untuk pasangan dalam Bahasa Inggris, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber.

1. ”Wishing the sweetest, happiest day to my forever Valentine.”

2. “Tonight is all ours. I can’t wait to celebrate with you.”

3. “Especially today, I hope you feel how much I love you and how grateful I am to have you in my life.”