Lowongan Kerja Februari 2021: PT Ajinomoto Indonesia Buka 4 Posisi untuk Lulusan S1

PIKIRAN RAKYAT - Lowongan kerja Februari 2021, PT Ajinomoto Indonesia membuka kesempatan untuk S1.

PT Ajinomoto Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi bumbu masak merek Ajinomoto yang memiliki kantor pusat di Jepang.

Saat ini PT Ajinomoto Indonesia sedang membuka lowongan kerja Februari 2021, sebagai IT Service Designer Staff, IT Service Designer Manager, Planning and Marketing Associate Manager, dan Accounting Staff.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Bursa Kerja Depnaker, simak persyaratannya.

Persyaratan IT Service Designer Staff:

1. Umur 25-30 tahun, memiliki minimal gelar Sarjana hingga Magister dengan jurusan Teknologi Informasi.

2. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di IT StartUp Company atau IT Service Provider, serta pengalaman dalam pemeliharaan IT.