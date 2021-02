10 Sifat Orang yang Lahir di Bulan Februari, Salah Satunya Blak-Blakan

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan Februari tentunya bulan kedua pada awal tahun.

Bulan Februari juga merupakan bulan kelahiran beberapa orang yang memiliki kepribadian yang baik.

Jika kamu lahir di bulan Februari, simak 10 sifat yang kamu miliki, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Boldsky.

1. Inovatif

Tidak salah jika mengatakan bahwa orang yang lahir di bulan Februari diberkahi dengan pikiran kreatif. Mereka ahli dalam membawa beberapa ide.

Orang lain sering menyebut mereka pengembang kreatif karena kualitas kreativitas mereka yang luar biasa dan cara berpikir yang out of the box.

2. Blak-blakan