CSBI Competition, 77 Kelompok UKM di Cimahi Bersaing Dapatkan Hadiah 2,5 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Setelah dua minggu membuka pendaftaran kompetisi Cimahi Small Business Innovation (CSBI) Competition pada 26 Oktober sampai 8 November 2020, sebanyak 77 kelompok UKM di Cimahi dinyatakan lolos seleksi tahap verifikasi proposal.



Kompetisi yang diadakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi ini menyatakan 477 UKM di kotanya berhak mengikuti tahap lanjutan yaitu observasi atau survei lapangan.

Survei lapangan dilakukan untuk memeriksa bukti kelangsungan usaha para UKM di Cimahi serta kelengkapan dokumen fisik.

Dokumen yang harus dipersiapkan saat observasi diantaranya fotokopi surat izin usaha mikro (IUM), surat keterangan usaha (SKU), surat rekomendasi kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab, dan demo produk serta bukti kelangsungan usaha.

UKM yang memenuhi kualifikasi dan mampu menunjukan syarat yang diajukan akan melanjutkan tahap penjurian pada 12 sampai 18 November 2020.



Selanjutnya, pemenang kompetisi akan mendapatkan total hadiah Rp2,5 miliar untuk modal usahanya yang akan diumumkan pada 5 Desember 2020.

Sebagai penyelenggara, Pemkot Cimahi berharap kompetisi ini tidak hanya mendorong semangat UKM di Cimahi untuk semakin kreatif dan produktif tetapi juga menginspirasi sekitar. "Selamat kepada kelompok UKM yang lolos tahap pertama, semoga dengan ini masyarakat di Cimahi yang belum berwirausaha terinspirasi dan berani memulai membuka usahanya sendiri," ungkap (nama, jabatan) dalam siaran pers pada Jumat 13 November 2020.

Ia meyakini jika jumlah UKM di Cimahi semakin bertambah dan didukung oleh pemerintah untuk pembinaan maka pemulihan ekonomi Cimahi akan lebih cepat terjadi. Selain itu, tumbuhnya UKM bisa menjadi wadah penyerapan tenaga kerja di tengah kondisi pandemi.

Berikut ini daftar UKM di Cimahi yang dinyatakan lolos tahap verifikasi proposal.

No. Nama Kelompok UKM

1. Made In Cimahi

2. Dallang Collection

3. SUCI (Susu Cimahi)

4. Ruby Craft

5. ANEBA 11

6. mor&mor

7. Tjimahi Atelier

8. UKM CIMAHI

9. Athiyah Corp

10. Cimahi Lebih Berinovasi dan Kreatif (CLBK)

11. Dapur Bu Ani

12. DERR Craft

13. EKADA Craft

14. Gerai Olahan Susu

15. Beta Berkah Management

16. Kedai Sakoci

17. Kumis Lele Group

18. PONMUT 23

19. Arteri

20. Enviel

21. CIA WO

22. Kalandep

23. Glory Fashion

24. IMERCI / Internet Marketing Cimahi

25. NAGARANAGARA PROJECT

26. Selodas

27. Salaras Food

28. KETAPANG

29. Kuliner Night Mister

30. Puspa Naga

31. KCP (KEEN.IDD Collaboration Project)

32. PHARIGIRLS

33. KUPER MANATA MANDIRI (Kelompok Usaha Perempuan Manata Mandiri)

34. ZAIZZA Kitchen

35. Healthy Corner Cimahi

36. Sauyunan Sukses Bersama

37. BISMIGO

38. Bentang Khatulistiwa

39. Arunika Fashion

40. Team "ACALAPATI"

41. FOODRANGERS

42. AKUSARA

43. Binangkit

44. Bubur Bayi Sehat Buah Hati

45. SELARAS

46. CHINERGY

47. Dresty

48. Family Fishing & Cafe B3V

49 Laskar Dapur

50. Qiva

51. Zedar Fashion Tjimahi

52. RANCAGE

53. Wave

54. Anugerah Hanjuang

55. kualiku.id

56. Pasar RIA

57. Takoyaki mamasa

58. GESIT

59. SHAMIRA (USAHA MURAH MERIAH)

60. Mouku

61. EDELWEIISS CRAFT INDONESIA (EdCI)

62. Larris Group

63. Menoir

64. Devirell Cesava

65. DMANDIRIHIFDAYSCLAVEE

66. C-CREAPP

67. Wisata Hijabeur

68. Sugih Walagri

69. Bostani Group

70. BON'VEE KAFFE

71. Sae Produksi

72. FUNIFAMELHIL

73. CINDAI

74. Kamakarda

75. Gerobak Rempah

76. PGN (Pawon Gadis Ngebul)

77. Soul in the box.***