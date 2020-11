Jadwal Live Streaming TV Online: Final Playoff Euro 2021 dan Kualifikasi Piala Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Final Playoff Euro 2021 dan Kualifikasi Piala Dunia akan tersaji mulai tengah malam nanti hingga, Jumat, 13 November 2020 pagi.

Semua pertandingan akan disiarkan langsung TV Online MolaTV mulai tengah malam nanti.

Pertandingan akan dimulai tengah malam nanti pada Jumat, 13 November 2020. Semua laga akan disiarkan langsung melalui TV online Live streaming Mola TV.

Laga Playoff Kualifikasi Euro 2021 akan mempertandingan empat laga perebutan tiket ke putaran final.

Pertandingan nanti rangkaian laga UEFA Nations League musim lalu, yang sejauh ini sudah meloloskan 20 tim ke putaran final.

Partai yang akan bertarung malam nanti adalah Georgia vs Macedonia Utara, Hungaria vs Islandia, Irlandia Utara vs Slovakia, Serbia vs Skotlandia.

Setelah itu dilanjut dengan dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL yang mempertemukan Bolivia vs Ekuador dan Argentina vs Paraguay.

Ada juga pertandingan persahabatan antara Moldova vs Rusia, Wales vs Amerika, Inggris vs Irlandia.