Turun Lagi, Nilai Bansos Jawa Barat dari Rp250.000 Jadi Rp100.000 per KRTS

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoreksi jumlah besaran bantuan sosial tunai pada tahap ketiga Bansos Pemprov 2020 ini.

Semula nilai bantuan dalam kick off yaitu Rp.250.000 per keluarga rumah tangga sasaran (KRTS), kemudian berubah menjadi Rp 150.000 dan kini menjadi Rp 100.000 per KRTS-nya. Sementara nilai bansos non tunai tidak berubah, tetap Rp 250.000/KRTS seperti pada kick off bansos pemprov pada 7 Oktober 2020 lalu.

Dengan demikian, nilai total bansos tahap ketiga menjadi Rp 350.000/KRTS. Jumlah tersebut berbeda dengan total nilai dua tahap bansos sebelumnya yaitu Rp 500.000/KRTS yang terdiri dari Rp 150.000 uang tunai dan Rp 350.000 paket sembako. Adanya penurunan nilai bansos dikarenakan jumlah penerima manfaat bansos tahap ketiga ini alami lonjakan yang cukup signifikan.

Untuk diketahui, jumlah penerima pada tahap kedua hanya 1,39 juta KRTS sedangkan tahap ketiga mencapai 1,9 juta penerima.

Adapun komoditi sembako pada tahap III berupa beras kualitas premium 5 kg, minyak goreng kemasan botol isi 1 liter, kornet 2 kaleng, sarden 3 kaleng, gula pasir 1 kg, garam 500 gram, susu kemasan kotak 5 buah, vitamin C 1 paket, dan masker 4 buah.

Semua komoditi sembako tersebut dikemas dalam goody bag bertuliskan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, besaran nilai tersebut sudah pasti dan tidak akan berubah-ubah lagi. Pihaknya akan mulai menyalurkan bansos tersebut mulai pekan ini.

“Betul nilai bansos disesuaikan, jadinya untuk yang tunai Rp 100.000 dan sembako senilai Rp 250.000 jadi total Rp 350.000. Kemarin sudah dibicarakan pada Vicon dengan seluruh sekda, Kadinsos dan Kadis Indag serta LO Kab/Kota. Inshaa Allah mulai hari Senin atau Selasa mulai disalurkan serentak,”ujar dia.