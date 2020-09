Buat Haru, Aurel Hermansyah Pamerkan Kebersamaannya dengan Ashanty: Terima Kasih Selalu Ada

PIKIRAN RAKYAT - Kedekatan Aurel Hermansyah dengan ibu sambungnya, Ashanty memang tak usah diragukan lagi. Meskipun bukan anak kandung, namun keduanya tampak begitu akrab dan tak terpisahkan.

Sering terlihat bersama membuat ikatan batin diantara ibu dan anak ini semakin kuat. Bahkan Aurel Hermansyah pun mengaku tak bisa hidup tanpa kehadiran Ashanty.

Rasa sayang yang dimiliki Aurel Hermansyah pada Ashanty kini kembali dipamerkan putri sulung Anang Hermansyah ini.

Melalui unggahan di laman Instagramnya, Aurel Hermansyah mengunggah foto hasil pemotretan bersama Ashanty.

Dalam foto yang diunggah pada Selasa 29 September itu, Aurel Hermasyah dan Ashanty terlihat kompak dalam balutan dress berwarna biru dan ungu.

Kekasih Atta Halilintar ini mengucapkan terima kasih kepada Ashanty karena selalu ada untuknya.

"Thank you for always being there for me mom, (terima kasih selalu ada untukku mama,” tulis Aurel seperti dikutip dari Instagram @aurelie.hermansyah pada 29 September 2020.