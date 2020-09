5 Rekomendasi Maskara Waterproof Tahan Lama, Harga Mulai dari Rp90.000 hingga Rp440.000

PIKIRAN RAKYAT - Memiliki bulu mata yang lentik dan indah memang membuat mata terlihat cantik.

Penggunaan maskara berfungsi untuk melentikan bulu mata dan membuat lentikan bertahan lama. Terlebih saat menggunakan masakra waterproof yang tidak merusak makeup.

Dirangkum Pikiran-Rakyat.com, simak 5 rekomendasi maskara waterproof yang tidak mudah luntur.

Baca Juga: Audi Luncurkan A6 Terbaru di Indonesia, Harga Termurah Tembus Rp 1,49 miliar

1. Benefit Cosmetics BADgal Waterproof Mascara

Dengan sikat maskara yang membuat bulu mata jauh lebih lentik dan tahan sepanjang hari, terlebih tahan air.

Harga Rp 440.000

Baca Juga: Persib Harus Ekstra Persiapan, Febri Hariyadi Khawatirkan Hal ini dengan Kebijakan Lewat Jalur Darat

Benefit Cosmetics BADgal Waterproof Mascara dan Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara. Dok. Benefit Cosmetic dan Too Faced